«В настоящий большой салон красоты»: Рита Дакота привела дочь на маникюр и педикюр

Исполнительница Рита Дакота разместила в личном микроблоге кадры из салона красоты. Примечательно, что артистка привела маленькую дочь наводить марафет. А сама наблюдала за процессом.

Четырехлетняя наследница Риты Дакоты и Влада Соколовского, как настоящая модница, любит следить за собой. Малышка попросила у мамы отвести ее в салон красоты, чтобы сделать первые в своей жизни маникюр и педикюр.

«Мия сегодня первый раз пойдет в настоящий большой салон красоты. Делать маникюр, педикюр и волосы. Держите меня семеро», — рассказала Рита в личном микроблоге.

Далее Рита Дакота показала, какой цвет лака выбрала Мия. Девочка отдала предпочтение малиновому оттенку. Наследница певицы в коротком платье забралась на кресло и аккуратно положила пальчики в руки мастерам салона красоты.

Напомним, ранее Рита Дакота рассказала о новых трудностях во время пребывания на Бали. Артистка вместе со своей семьей обнаружила, что жила рядом с личинками комаров. Именинно они стали причиной болезни Дакоты и ее близких.

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