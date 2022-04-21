Не скрыла живот: Бузова в кожаных брюках и на шпильках отметилась с Канделаки и Губерниевым

Певица отметилась на пресс-конференции с комментатором, который ее обидел в прошлом году. Она готовилась к этой встрече, но не избежала конфуза.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она больше 15 лет работает ведущей, но в прошлом году покинула «Дом-2». Теперь блондинка ведет кулинарную передачу, а также с радостью ездит на съемки в Африку. Но в последнее время артистка покидает Москву ради отдыха. Она недавно провела выходные на море. Ей также хочется похудеть, поэтому звезда возобновила занятия по танцам.

Этой весной Ольга уже давала концерты и на днях впервые за долгое время оказалась на красной дорожке. А вот 21 апреля состоялась ее встреча с Дмитрием Губерниевым.

Они поругались в прошлом году, когда комментатор вывел телеведущую на эмоции в прямом эфире. На этот раз они помирились, но без острых моментов не обошлось. Бузова для встречи облачилась в кожаные брюки и туфли на каблуке. Белый жакет сначала завершал ее образ, но потом она заменила его на черный, так как заметила пятна.

Однако конфуза ей избежать не удалось. Ольга из-за неудачных узких брюк подчеркнула выпирающий живот. Поклонники заметили, что ей было в них тесно. А вот Тина Канделаки, которая тоже появилась на пресс-конференции, облачилась в струящееся платье в горох.

Поклонники были изрядно удивлены. Многие отметили, что Бузова прогадала с нарядом. «Ну зачем такие облегающие вещи носить, если еще в форму не вернулась», «Я одна вижу живот, даже складки ребрятся», «Тина тут самая очаровательная», «Лучше бы платье надела», «Нелепый образ, особенно эти брюки с блеском из 2000-х», — стали писать подписчики.

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