«Уже не разбираешь в пылу страсти»: Отар Кушанашвили жалеет, что однажды ушел из дома Аллы Пугачевой

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» рассказал о своем визите к певице Алле Пугачевой.

«Я на колени перед ней вставал. Однажды был в гостях у Аллы. Галкину было тогда три годика. Он не изображал из себя тогда Антонио Бандераса. Я зашел в ее квартиру. Она была замужем в те годы за Киркоровым. Она мне предложила выпить. Я не остался на кофе». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, это все легенды, что она буравит людей взглядом. «Я бы взял ее силой. Да и Филиппа тоже взял. Какая там разница. Уже не разбираешь в пылу страсти. Он бы оказал меньшее сопротивление, чем она. Если бы остался то, как моя жизнь сложилась по-другому. Я был бы другой. Она тепло ко мне относилась. Потом появился пионер Галкин и все», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Отара Кушанашвили судили за клевету и оскорбление по заявлению Аллы Пугачевой. Конфликт возник в 1996 году. Телеведущий якобы отхлестал листами бумаги по лицу Пугачеву, которая их в него бросила. Позже он просил прощение в зале суда. Примадонна отозвала заявление.

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