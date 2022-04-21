Елизавета II отметит 96-летие в поместье Сандрингем

Ее Величество Елизавета II отпразднует свой 96-й день рождения в поместье Сандрингем. В этих королевских владениях любил бывать отец именинницы.

Отметить день рождения и почтить память Георга VI Елизавета II собралась 21 апреля 2022 года. В этот день британская правительница родилась в Мейфэре, Лондон.

К слову, в этом году королеве исполнится 96 лет. Недавно Елизавета II покинула Букингемский дворец и переселилась в Виндзорский замок. А вот свой день рождения Ее Величество захотела отпраздновать в поместье Сандрингем.

Туда Елизавета II прилетела на вертолете. Торжество состоится в тесном кругу с членами королевской семьи. Местом проведения праздника станет коттедж Вуд-Фарм. Гостей королева будет принимать на следующий день. А в июне пройдут официальные мероприятия, в том числе по поводу 70-летия Елизаветы II на троне. Сообщили в telegrath.co.uk.

Напомним, ранее королева Елизавета II опубликовала редкие кадры в честь своего дня рождения.

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