Копия Аршавина: Барановская без макияжа и укладки запечатлелась с младшим сыном в гостинице

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она смогла построить карьеру, когда ее бросил Андрей Аршавин. Ей пришлось не только самой себя содержать, но и растить троих детей. Она вскоре стала дружить с Эмином Агаларовым и Александром Васильевым. У нее даже сложились хорошие отношения с Александром Гордоном, с которым она вместе работает.
Однако в последнее время у Юлии появилось больше выходных. Шоу «Модный приговор» пока не выходит в эфир. Поэтому телеведущая стала чаще путешествовать. Она уже была с детьми на Белом море.
А теперь звезда поделилась кадрами из гостиницы. Она запечатлелась со своим младшим сыном, которому девять лет. Барановская не побоялась предстать без макияжа и укладки.
«Я поняла, что мои ведения соцсетей свелись к нулю. Нужно срочно возвращаться во все соцсети. Да? Ты спишь что ли?» — спросила она.
«Я устал», — заявил мальчик.
«Ну мы спать», — решила телеведущая.
А утром она уже позировала в свитере сливочного цвета Юлия сделала макияж в голубых тонах. Сын был облачен в наряд в одной гамме с мамой.
«У нас сегодня будет суперинтересный день! Секретный день», — похвасталась она.
Поклонники были рады видеть Барановскую. Многим стало интересно, куда она приехала. Телеведущую осыпали комплиментами. Многие также поразились тому, как Арсений похож на папу.
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