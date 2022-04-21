Копия Аршавина: Барановская без макияжа и укладки запечатлелась с младшим сыном в гостинице

Телеведущая заявила, что у них намечается секретный день с Арсением.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она смогла построить карьеру, когда ее бросил Андрей Аршавин. Ей пришлось не только самой себя содержать, но и растить троих детей. Она вскоре стала дружить с Эмином Агаларовым и Александром Васильевым. У нее даже сложились хорошие отношения с Александром Гордоном, с которым она вместе работает.

Однако в последнее время у Юлии появилось больше выходных. Шоу «Модный приговор» пока не выходит в эфир. Поэтому телеведущая стала чаще путешествовать. Она уже была с детьми на Белом море.

А теперь звезда поделилась кадрами из гостиницы. Она запечатлелась со своим младшим сыном, которому девять лет. Барановская не побоялась предстать без макияжа и укладки.

«Я поняла, что мои ведения соцсетей свелись к нулю. Нужно срочно возвращаться во все соцсети. Да? Ты спишь что ли?» — спросила она. «Я устал», — заявил мальчик. «Ну мы спать», — решила телеведущая.

А утром она уже позировала в свитере сливочного цвета Юлия сделала макияж в голубых тонах. Сын был облачен в наряд в одной гамме с мамой.

«У нас сегодня будет суперинтересный день! Секретный день», — похвасталась она.

Поклонники были рады видеть Барановскую. Многим стало интересно, куда она приехала. Телеведущую осыпали комплиментами. Многие также поразились тому, как Арсений похож на папу.

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