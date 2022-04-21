Инсайдер раскрыл планы Рианны на рождение ребенка

А также ее реакцию на арест возлюбленного.

Жизнь беременной певицы Рианны спокойной не назовешь. В апреле, незадолго до родов 34-летней артистки, поползли слухи, что отец ее будущего ребенка, рэпер A$AP Rocky изменил ей, и теперь их отношения рухнули. Пара опровергла эти сплетни тем, что вместе улетела на Барбадос. Но затем возлюбленный артистки вернулся в Лос-Анджелес, где его арестовали прямо в аэропорту.

Журналисты поспешили узнать, как Рианна отнеслась к этой новости. Близкий к звезде источник рассказал им, что пара была не в курсе, что калифорнийская полиция собирается арестовать рэпера.

«Эта драма — последнее, что сейчас нужно Рианне. Она хочет быть мягкой, расслабленной и на сто процентов сосредоточенной на рождении своего ребенка, а не на стрессе!» — говорит инсайдер портала ET.

На Барбадосе, который является родиной певицы, Рианна проводила время со своей семьей и возлюбленным. Источник добавил, что там же артистка и собирается родить. Затем у нее в планах было вернуться в Америку, но не в любимый Нью-Йорк, а в Лос-Анджелес.

«Несмотря на прочные связи с Нью-Йорком, она планировала сделать Лос-Анджелес своим домом, как только родится ребенок, — отметил инсайдер. — Однако Рианна хочет родить на Барбадосе и провести там первые несколько месяцев с ребенком, прежде чем приехать в США».

Интересно, как арест 33-летнего A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) повлияет на эти планы. Напомним, рэпера арестовали по делу об уличной стрельбе.

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