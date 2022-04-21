Снова перепалка: Бузова попросилась замуж за Губерниева, но тот отказал

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев устроили настоящее шоу на пресс-конференции «Матч ТВ». После прошлогоднего скандала знаменитый комментатор извинился перед певицей за оскорбления, подарив три книжки про Карлсона и конфеты с коньяком. Артистка, в свою очередь, пригласила его на свой сольный концерт.
Не обошлось и без флирта.
«Я думала, мне поступит предложение руки и сердца», — заявила Бузова.
«А вы, кстати, свободны, Дмитрий?» — поинтересовалась ведущая мероприятия Тина Канделаки.
«Слава Богу, я не свободен. Ольга, а ваш мужчина существует в вашем воображении?» — ответил Дмитрий.
«Пока да», — вздохнула экс-ведущая «Дома-2».
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.