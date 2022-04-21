Снова перепалка: Бузова попросилась замуж за Губерниева, но тот отказал

Без флирта не обошлось.

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев устроили настоящее шоу на пресс-конференции «Матч ТВ». После прошлогоднего скандала знаменитый комментатор извинился перед певицей за оскорбления, подарив три книжки про Карлсона и конфеты с коньяком. Артистка, в свою очередь, пригласила его на свой сольный концерт.

Не обошлось и без флирта.

«Я думала, мне поступит предложение руки и сердца», — заявила Бузова. «А вы, кстати, свободны, Дмитрий?» — поинтересовалась ведущая мероприятия Тина Канделаки. «Слава Богу, я не свободен. Ольга, а ваш мужчина существует в вашем воображении?» — ответил Дмитрий. «Пока да», — вздохнула экс-ведущая «Дома-2».

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