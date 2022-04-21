«Ты и я»: Отар Кушанашвили назвал Сергея Соседова своим самым близким другом

По словам телеведущего, когда он врет, то у него начинает дергаться голова.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» заявил, что его самый близкий друг популярный музыкальный критик Сергей Соседов.

«Сергей Соседов — мой друг. Мой самый близкий друг. Когда я начинаю врать, то у меня глаза бегают. Мой товарищ. Когда я вру, то я меня дергается голова. Прошу прощения». Отар Кушанашвили

По словам Кушанашвили, он рад за Сергея от всей души. «Ты и я. Мы всегда среди моря серых и невзрачных людей, брат», — заметил Отар Кушанашвили.

Ранее Сергей Соседов отмечал, что мечтает найти такого человека, который станет его надежным спутником. «Чтобы мы друг другу могли сказать: «Ты для меня – все!» — говорил Сергей Соседов.

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