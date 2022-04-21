«Следующая номинантка на «Маску» — Ауг»: Шукшина получила письмо от «Родителей Эстонии»

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» заявила, что получила письмо от общества «Родители Эстонии», в котором они пожаловались на российскую актрису Юлию Ауг за ее нецензурные намеки.
«Подозреваю, что следующая номинантка на «Маску» — Юлия Ауг».
Ниже Мария Шукшина привела текст письма от «Родителей Эстонии». В нем, в частности, говорится, что жители Эстонии обратились к министру культуры этой страны по поводу спектакля Юлии Ауг и баннера, который подразумевает мат.
«Министр ничего не ответил, но тем не менее. По поводу ее спектакля народ проголосовал ногами. Нет такой актрисы для нас, пустое место», — отмечается, в том числе, в сообщении от эстонских родителей.
Напомним, что спектакль «Сад» с Юлией Ауг в главной роли сняли в московском театре «Электротеатр Станиславский». Это произошло после шумихи в СМИ. Актриса ранее не раз негативно высказывалась о России.
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