«Умнее в нашей семье оказалась я»: Бузова снова прошлась по Тарасову

Ольга Бузова стала гостьей пресс-конференции, организованной «Матч ТВ». Телеведущая снова прошлась по своему бедному бывшему мужу Дмитрию Тарасову, с которым развелась еще пять лет назад. Очевидно, звезда никак не может забыть спортсмена, несмотря на то, что у того уже родилось трое детей в новом браке.

«Я была замужем за спортсменом. Уже в 24 года я видела, как люди ломаются на поле. Понимала, что спорт может закончиться в любой момент. Еще тогда я понимала, что мы как пара должны стать брендом. Но умнее в нашей семье оказалась я». — заявила Бузова.

При этом Ольга подчеркнула, что у нее большие рейтинги, и она готова вести какую-либо передачу «Матч ТВ».

«Я готова помогать популяризовать спорт», — цитирует Бузову Teleprogramma.pro.

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