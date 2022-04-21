Агата рядышком сидит? «Мажор» Прилучный заявился на отчетный концерт 6-летней дочки Мии

Актер из сериала «Желтый глаз тигра» не смог пропустить такое важное для его дочери событие.

В свои шесть лет дочка Агаты Муцениеце посещает студию балета. Звездная мама крохи то и дело публиковала в личном микроблоге снимки из танцзала, восхищаясь пластичностью и гибкостью малютки. А теперь балетными пируэтами Мии впечатлился и «мажор» Павел Прилучный. Актер из сериала «Желтый глаз тигра» отложил все свои дела, чтобы поддержать дочурку на таком важном для нее событии. Павел сидел в зрительском зале, судя по всему, вместе с экс-женой. Не смогла же Агата Муцениеце пропустить отчетный концерт дочки.

«Моя принцесса!» — похвастался Павел, отметив дочку на сцене среди подружек-балерин.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что они с бывшим мужем пришли к мысли, что дети не должны страдать из-за их взрослого эгоизма. Так, к примеру, актриса пригласила Павла на вечеринку по случаю дня рождения сына Тимофея. А тот был очень рад тому, что отец пришел его поздравить, пусть и без «папиной дочки» Мирославы Карпович.

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