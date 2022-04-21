Ольга Бузова: «Россия ни на кого не нападает»

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев стали гостями пресс-конференции, организованной «Матч ТВ». Это была первая встреча звезд после громкого скандала про коньяк.

Сначала они поязвили друг другу: Губерниев подарил певице конфеты с коньяком и книжки про Карлсона. В ответ Ольга пригласила комментатора на свой сольный концерт и подарила пригласительные билеты.

Затем звезды принялись отвечать на вопросы журналистов. Бывшая ведущая «Дома-2» не смогла не задеть сложную мировую ситуацию.

«Я ни на кого никогда не нападаю. И Россия ни на кого не нападает. Но нам в нынешних реалиях приходится защищаться — нашему спорту, нашим паралимпийцам», — заявила Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.