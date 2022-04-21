Губерниев подарил Бузовой книжки про Карлсона и конфеты с коньяком

В эфире канала «Матч ТВ» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. Это была первая встреча звезд после громкого скандала.

Напомним, в прошлый раз Дмитрий Губерниев откровенно высмеял Ольгу Бузову, а затем задал вопрос: «Пьете ли вы коньяк по утрам?». Комментатор заявил, что это просто цитата из известной детской книжки, но певица разрыдалась в прямом эфире.

В этот раз Губерниев опоздал на мероприятие, но заявился в студию с огромным букетом цветов, а так же с другими подарками певице.

«Я принес вам, Ольга, три тома книжек про Карлсона, а также конфеты с коньяком. Давайте по одной съедим?» — посмеялся Дмитрий. «Говорите только за себя», — одернула его Бузова.

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