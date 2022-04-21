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Зимняя куртка и платье с разрезом! Рудову с комичным выражением лица подловили на улице

Актриса устроила фотосессию в перерыве на съемочной площадке.

Зимняя куртка и платье с разрезом! Рудову с комичным выражением лица подловили на улице
Наталья Рудова. Фото: личный архив

Наталья Рудова похвасталась своим ультрамодным весенним аутфитом. Вот только не всем поклонникам такой лук актрисы из сериала «Универ. Новая общага» пришелся по вкусу. Так, звездная блондинка примерила черное платье по фигуре с разрезом, подчеркнув стройность ног. Поверх своего тонкого одеяния красотка накинула утепленную куртку. Изюминкой образа стали кроссовки и белые носочки. При этом Рудова скорчила забавную гримасу, не постеснявшись показать комичное выражение лица на фотосессии в перерыве между съемками.

Актриса Наталья Рудова
Наталья Рудова в платье с вырезом покрасовалась на прогулке. Фото: личный архив

«Куртку с бездомного сняла?», «Образ невнятный! Тут же пуховик, тут же платье с прорехой», «Зато кроссовки четкие! Модница», «А что с лицом-то? К чему такой хищный вид», «Штучка еще та», — написали фолловеры.

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