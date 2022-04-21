Ольга Бузова: «Единственное яркое событие в жизни Дмитрия Губерниева — это скандал со мной»

Скандал между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой, произошедший в эфире «Матч ТВ» в прошлом году, обсуждают в Интернете до сих пор. Бывшая ведущая «Дома-2» до сих пор таит обиду на комментатора и при первом удобном случае вспоминает инцидент.

В четверг, 21 апреля, «Матч ТВ» снова организовали встречу между Бузовой и Губерниевым. Пока комментатор опаздывал на мероприятие, ведущая «Дома-2» пропустила пару колкостей в его адрес.

«Единственное яркое событие в жизни Губерниева — это скандал со мной. Но я сегодня собираюсь говорить про спорт, не про него», — с обидой заявила Бузова.

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