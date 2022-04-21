Билеты на концерты Максима Галкина в Израиле практически полностью распроданы

Из девяти концертов через сайт можно приобрести заветные квитки только на два.

Муж примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, телеведущий и юморист Максим Галкин, судя по всему, сможет собрать аншлаги на своих израильских концертах.

На данный момент билеты через сайт можно приобрести только на два его концерта. Речь идет о выступлении 7 июня в Иерусалиме в зале «Генри Краун» и 10 июня в Тель-Авивском университете. Правда, возможно, что билеты есть еще в кассах тех мест, где будет выступать Галкин.

Напомним, что Максим Галкин почти два месяца назад покинул Россию вместе со своей семьей. Он обосновался в Израиле, в курортном городке Кесария.

Не так давно Максим Галкин выходил на связь с почитателями своего таланта. Он отмечал, что про него пишут в Сети много неправды. При этом Максим Галкин не стеснялся в выражениях и, к примеру, назвал журналистов слепыми лошадьми.

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