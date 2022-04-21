«Не чувствовал боли»: Джонни Депп детально вспомнил семейную ссору с отрезанным пальцем

В скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд фигурировал один очень неприятный инцидент. Актер рассказал, что во время очередной ссоры бывшая жена отрезала ему кончик пальца, который затем искала по дому их прислуга.

Выступая на суде 20 апреля (трансляция заседания велась в YouTube), 58-летний актер детально вспомнил тот вечер, когда получил ранение.

По словам Джонни, после очередной перепалки с женой он пошел в свой бар и выпил там две или три стопки водки, думая, что Эмбер вышла из их дома.

«А она спустилась в бар, нашла меня там, и, конечно же, начала кричать: «О, ты снова пьешь», «Монстр» и все такое, — вспомнил актер. — Она подошла ко мне, потянулась и схватила бутылку водки, а затем просто швырнула ее в меня».

Однако «снаряд» просвистел мимо головы Деппа и ударился о стену. После этого актер достал еще одну бутылку и снова налил себе водки. Эмбер со злости разбила второй сосуд и вот тогда, очевидно, Джонни и лишился кончика пальца, порезавшись об осколок стекла.

«Честно говоря, сначала я вообще не чувствовал боли… Я чувствовал жар… И как будто что-то капает по моей руке. И я посмотрел вниз и понял, что кончик моего пальца был отрезан. Я смотрел прямо на свою торчащую кость», — рассказал исполнитель ролю Джека Воробья.

Естественно, после этого актер отправился в больницу, но там он солгал о причинах травмы. Медикам Джонни заявил, что пытался защитить Эмбер.

«Я не хотел раскрывать, что именно мисс Херд бросила в меня бутылку водки, а затем оторвала мне палец, — заявил Депп в суде. — Я не хотел доставлять ей неприятности. Я старался, чтобы все было как можно проще для всех нас».

Напомним, после развода в 2015 году актриса рассказала в СМИ, что являлась жертвой домашнего насилия во время брака со звездой «Пиратов Карибского моря». После этого крупные студии стали отказываться от сотрудничества с актером, и он обратился в суд, чтобы очистить свое доброе имя. Джонни уверяет, что никогда не бил свою супругу.

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