«Что за манера? А обувь снять?»: дочь Заворотнюк в отеле бросилась в постель прямо в туфлях

Анна Заворотнюк часто путешествует, делясь свежими фотоотчетами с поклонниками в личном микроблоге. Весенние каникулы эффектная красотка проводит в Дубае. Отдав предпочтение люксовому отелю, дочка «моей прекрасной няни» дала понять, что экономить на себе любимой она не привыкла. Анна поделилась в соцсетях свежим постановочным снимком: красотка в отеле плюхнулась в постель прямо в туфельках, да и не в каких-нибудь, а самых трендовых. Такая модель с мировых подиумов перешла и в масс-маркет в виде похожей на оригинал копии.

Анна только-только вышла из душа: на голове у нее махровое полотенце в виде тюрбана, сама модель облачилась в гостиничный халат, а под глаза налепила патчи. Из аксессуаров — маленькая сумочка под фламинго и туфельки с каблучком-рюмочкой.

«Какое ваше любимое занятие дома? Именно для себя? Я очень люблю всякие ритуалы, как любая девочка, люблю засесть за сериальчиком, сделать маску и одновременно выбирать одежду на сайтах, наверно, я могла бы сделать что-то полезное вместо этого. Но, я люблю себя и позволяю себе делать ерунду, которая мне нравится», — отметила Заворотнюк.

Но не всем поклонникам такой вид дочки «моей прекрасной няни» пришелся по вкусу. «Что за манера? А обувь снять?», «Сельский шик!», «Богема!», «Вы так себе представляете роскошь?», «Туфли-то зачем?? Ладно бы тапки пушистые или носочки», «Дива на отдыхе», — написали фолловеры.

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