СМИ: Наталью Фриске из роддома встречал не отец ее ребенка, а «проплаченный актер»

Сестра певицы Жанны Фриске давно не живет с парикмахером Александром Титовым.

Роженицы московского роддома № 8 ГКБ им. В. П. Демихова, который находится на Самаркандском бульваре в районе Выхино, заявили, что сестру певицы Жанны Фриске Наталью из роддома встречал вовсе не гражданский муж Александр Титов, а некий «проплаченный актер».

По словам рожениц, одинокие мамы за деньги приглашают этого человека показать для близких семейную идиллию. Этот актер, как они его называют, показывается у стен роддома по несколько раз в день.

По слухам, отцом ребенка Натальи Фриске является бывший солист группы «Турбомода» – 36-летний красавец Александр Попов. Именно с этим музыкантом Наталья Фриске очень дружила последние годы, сообщает Dni.ru.

Ранее сама Наталья Фриске уверяла, что родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова, который забирал ее из роддома. При этом с отцом своего ребенка она вместе уже давно не живет.

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