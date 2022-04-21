Овечкин забросил 50 шайб за сезон в НХЛ и совершил благородный поступок в отношении американца

Нападающий американской хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил пятидесятую шайбу в НХЛ в этом сезоне.

Однако самый памятный эпизод с его участием случился на 13-й минуте матча против команды «Вегас Найтс». После контакта с американцем Максом Пачиоретти «Александр Великий» оказался на льду. Судьи игру остановили и выписали американцу две минуты штрафа.

В этот момент Овечкин попросил судей не наказывать американца. Он признался, что сам не устоял на ногах в этом эпизоде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Овечкин регулярно подвергается свисту со стороны болельщиков на аренах в НХЛ, когда его команда играет на выезде. При этом в Вашингтоне его просто боготворят.

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