Джонни Депп рассказал о суицидальных наклонностях Эмбер Херд во время их ссор

Когда актер пытался уйти от жены, чтобы закончить скандал, супруга заявляла, что не может жить без него.

Что ни день в суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд, то новые откровения об их коротком и скандальном браке.

Выступая перед присяжными, Джонни пытается доказать, что он никогда не бил свою жену во время их домашних ссор. Давая показания 20 апреля (трансляция заседания велась в YouTube), актер уверял, что наоборот: во время семейных скандалов он пытался как можно скорее уйти и не разводить ругань.

Эмбер же, напротив, всячески мешала ему скрыться от выяснения отношений. Депп отметил, что нередки были случаи, когда он запирался в своей комнате, а жена продолжала кричать у него под дверью. Однажды актер покинул «поле боя», а его супруга позвонила охранникам, чтобы те остановили его у лифта.

По мнению Джонни, Эмбер даже угрожала ему суицидом, если он уйдет от разговора. Именно так актер воспринимал ее крики о том, что она «не может жить без него».

«Много раз, когда я пытался уйти, она останавливала меня у лифта, плакала, кричала что-то вроде: «Я не могу жить без тебя. Я умру». Но я должен был уйти», — вспоминает 58-летний артист.

Напомним, бывшие супруги судятся по делу о клевете. Звезда «Пиратов Карибского моря» уверяет, что заявления его жены о домашнем насилии являются ложью, но тем не менее она высказала их в СМИ, из-за чего разрушилась актерская карьера Деппа.

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