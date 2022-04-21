«Слеза на одной интонации»: интервью сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой назвали «вопиющей пошлятиной»

Депутат Государственной думы от «Единой России», писатель и театральный критик Елена Ямпольская жестко высказалась в адрес актрисы.

Глава Комитета ГД по культуре, депутат фракции «Единая Россия», писатель и театральный критик Елена Ямпольская не смогла смолчать после откровенного интервью Чулпан Хаматовой, которое та дала сразу по прибытии в Латвию.

Актриса вместе с дочками обосновалась в экопоселении под Ригой в шикарном люксовом коттедже. При этом Чулпан жаловалась на то, что без работы (возможности сниматься в кино и играть в театре. — Прим. ред.) накопленных сбережений хватит только на 3–4 месяца, а что потом? Да, и кстати, коммуналка только в отопительный сезон за коттедж будут баснословной.

Правда, без дела Хаматова не останется. После интервью Чулпан сообщили, что ее готов принять главный режиссер Нового Рижского театра. Алвис Херманис хорошо знаком с актрисой благодаря совместной работе над спектаклем «Горбачев». Он пригласил коллегу в свою труппу и будет помогать адаптироваться к новым условиям. Так по крайней мере писали в прессе.

Говоря об откровениях Чулпан Хаматовой, писательница и депутат Елена Ямпольская назвала интервью актрисы со слезами в одной интонации «вопиющей пошлятиной».

«Я не могу слушать, как там человек что-то вещает. Это эстетически невыносимо. Это такая вопиющая пошлятина. Этот надрыв. Эта слеза на одной интонации», — приводит «Дума ТВ» слова Елены Ямпольской.

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