«Просили подождать. Я ждал»: Семчев объяснил, почему у него нет ролей в МХТ имени Чехова

Актер Александр Семчев в эфире шоу «Эмпатия Манучи» объяснил, почему у него почти нет ролей в МХТ имени Чехова.

«В бытность Олега Павловича Табакова мне предлагались роли. С приходом Сергея Васильева Женовача предлагать ничего мне не стали. Я не знаю почему. Он уповал на большую труппу. Ну в общем просил подождать. Я ждал». Александр Семчев

Как отметил актер, сейчас худруком стал Константин Хабенский. «Посмотрим, чего будет предлагаться мне при нем. Я нормально отношусь, что Хабенский стал худруком. Несмотря на его внутреннюю закрытость, это даст ему уважение. Он человек дела и слова. Ему нелегко, потому что другая история менеджмента. Он такую махину на себя взвалил. Дай бог, чтобы справился», — заявил Александр Семчев.

Напомним, что Александр Семчев — заслуженный артист России. В этом году ему исполнилось 53 года.

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