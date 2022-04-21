Тыквенный суп с соусом песто
Видео
Как модно носить шорты в офис
Видео

«Просили подождать. Я ждал»: Семчев объяснил, почему у него нет ролей в МХТ имени Чехова

По словам актера, с приходом Константина Хабенского картина должна измениться.

«Просили подождать. Я ждал»: Семчев объяснил, почему у него нет ролей в МХТ имени Чехова
Александр Семчев. Фото: Global Look Press

Актер Александр Семчев в эфире шоу «Эмпатия Манучи» объяснил, почему у него почти нет ролей в МХТ имени Чехова.

Константин Хабенский
Константин Хабенский. Фото: Global Look Press

«В бытность Олега Павловича Табакова мне предлагались роли. С приходом Сергея Васильева Женовача предлагать ничего мне не стали. Я не знаю почему. Он уповал на большую труппу. Ну в общем просил подождать. Я ждал».

Александр Семчев

Как отметил актер, сейчас худруком стал Константин Хабенский. «Посмотрим, чего будет предлагаться мне при нем. Я нормально отношусь, что Хабенский стал худруком. Несмотря на его внутреннюю закрытость, это даст ему уважение. Он человек дела и слова. Ему нелегко, потому что другая история менеджмента. Он такую махину на себя взвалил. Дай бог, чтобы справился», — заявил Александр Семчев.

Напомним, что Александр Семчев — заслуженный артист России. В этом году ему исполнилось 53 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр СемчевКонстантин ХабенскийМХТ имени ЧеховаОлег Табаковшоу "Эмпатия Манучи"