«Сигарева бил. Витрину разбивал его телом»: Семчев вспомнил конфликт с режиссером

По словам актера, у него остался осадок от общения с этим человеком.

Актер Александр Семчев в эфире шоу «Эмпатия Манучи» рассказал о конфликте с режиссером Василием Сигаревым.

«Сигарева бил. Витрину разбивал его телом. Я поехал в полицию и за витрину эту заплатил». Александр Семчев

По словам Семчева, однажды они поехали с «Табакеркой» на гастроли. «Не помню куда. Сидим за столом. Девочка, реквизитор театра, наклоняется и говорит: «Тут сидит человек и предлагает мне некрасивые вещи. Я не знаю, куда деваться». Я вывожу этого человека из зала, где мы находились. Выталкиваю его на витрину с побрякушками. Были представители фирмы, которой принадлежит витрина. Втихаря снимали. Мы поехали в полицию. Написал протокол и объяснительную. Ну и все. Мне пришлось заплатить 80 тысяч рублей. Осадок после этого человека остался. Мы не были знакомы до этого случая», — заявил Александр Семчев.

Напомним, что Александр Семчев — заслуженный артист России. В этом году ему исполнилось 53 года.

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