«Это глупость большая»: Александр Семчев высказался об уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой

По словам актера, когда-то ей придется вернуться на родину.

Актер Александр Семчев в эфире шоу «Эмпатия Манучи» оценил отъезд в Латвию своей коллеги Чулпан Хаматовой.

«Это глупость большая. Я не знаю, что движет этими людьми. Недвижимость там, счета там. Бог им судья. Уехали и уехали, но когда-то, наверное, придется вернуться». Александр Семчев

По словам Александра Семчева, в России много тех, кто достоин, чтобы о нем говорили больше. «Полно у нас талантливых людей, незамеченных. Кто-то будет другой вместо нее», — заметил Александр Семчев.

Напомним, что Чулпан Хаматова поселилась в экодомике недалеко от столицы Латвии Риги. При этом она готова отказаться от звания народной артистки России.

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