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Муж Надежды Бабкиной, Евгений Гор, уехал из России из-за бизнеса

У мужа певицы имеется завод.

Муж Надежды Бабкиной, Евгений Гор, уехал из России из-за бизнеса
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Певица Надежда Бабкина уже 18 лет живет в гражданском браке с Евгением Гором. Пару не смущает значительная, 30-летняя разница в возрасте и мнение окружающих на этот счет.

Однако в последнее время супругам приходится жить раздельно. Нашим журналистам артистка рассказала, что ее муж пока уехал из России.

«Сейчас Евгений на Бали. У него свой свечный завод. И еще делает всякие компоненты, связанные с косметикой. А доставлять сюда необходимые «нюансы» проще и дешевле оттуда», — рассказала Надежда Бабкина Teleprogramma.pro.

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