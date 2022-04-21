«Незаменимых нет»: Александр Семчев попросил Ренату Литвинову «не гнуть пальцы» из Европы

По словам актера, необходимо в сложившейся ситуации иметь совесть.

Актер Александр Семчев в эфире шоу «Эмпатия Манучи» во время беседы с Вячеславом Манучаровым высказался об уехавшей в Европу актрисе Ренате Литвиновой.

«Незаменимых нет. Где она живет — это ее личное дело. Существует отношение к делу. Раз ты служишь в театре». Александр Семчев

По словам Александра Семчева, необходимо быть проще. «Можно сколько угодно гнуть пальцы. На мой взгляд, надо соответствовать каким-то вещам. Вплоть до понятия совести», — заявил Александр Семчев.

Напомним, что Рената Литвинова живет в последнее время в столице Франции Париже. При этом она негативно высказывается о родной стране.

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