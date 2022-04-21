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«Протягивала руку»: как Камилла помогла Меган Маркл преодолеть трудности

Жена принца Чарльза хорошо относится к невестке.

«Протягивала руку»: как Камилла помогла Меган Маркл преодолеть трудности
Меган Маркл. Фото6 Global Look Press

Отношения Меган Маркл с ее отцом стали еще хуже, после того как Томас Маркл проигнорировал свадьбу собственной дочери. В тот момент герцогиня Сассекская сильно переживала по этому поводу, а помогла ей справиться со стрессом герцогиня Камилла — жена принца Чарльза.

Камилла
Камилла. Фото: Global Look Press

По словам королевского эксперта Кэти Николл, Камилла сразу нашла общий язык с будущей невесткой, как только Гарри представил ее королевской семье.

«Герцогиня в разные моменты протягивала руку дружбы Гарри и Меган. Особенно когда у Меган были трудные времена в отношениях с собственным отцом, Камилла помогала справляться со всем», — цитирует эксперта Daily Mail.

Напомним, на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, проведали королеву и навестили принца Чарльза и Камиллу.

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