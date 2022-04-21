«Вата такая зашоренная»: журналист Шахназаров рассказал, кого Галкин считает патриотами

По словам политолога, человек, который счастлив так бы не нервничал.

Журналист и политолог Михаил Шахназаров в эфире программы «Шах и мат» заявил, что телеведущий Максим Галкин слишком болезненно реагирует в последнее время на все новости о себе.

По его мнению, если бы муж певицы Аллы Пугачевой был счастлив в Израиле, то так бы сильно не нервничал. Особенно задели Шахназарова слова Галкина про патриотизм.

«А что, плохо быть патриотом, стыдно? Наверное, да, в вашем понимании. А для меня нет. Для вас же патриот это кто, вата такая зашоренная, которая в жизни ничего не видела никогда, необразованная, малограмотная. Но нет, все не так». Михаил Шахназаров

Ранее Максим Галкин вышел на связь из Израиля. Он попросил журналистов отстать от его семьи. При этом он откровенно оскорбил акул пера, сравнив их со слепыми лошадями.

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