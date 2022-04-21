Эксклюзивные кадры 1970-х: Букингемский дворец опубликовал необычные фото Елизаветы II

Ее Величество отмечает день рождения 21 апреля.

Елизавета II отмечает свой 96-й день рождения 21 апреля. Накануне она уехала из Виндзорского замка, где живет в последнее время, в Сандрингем, что в 110 милях к северу от Лондона. Именно там королева с мужем принцем Филиппом проводила семейные праздники.

В личный праздник королева планирует собрать родных за обеденным столом. Тем временем, Букингемский дворец опубликовал в своих соцсетях архивные и эксклюзивные фото королевы, сделанные в 70-х годах прошлого века.

Напомним, ранее принц Гарри навестил бабушку и рассказал об особых с ней отношениях.

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