«Никаких пальм на заднем фоне»: Самойлова лишь на несколько дней задержалась с Джиганом в России

При этом модель и рэпер оставляли в Дубае своих четверых детей.

Модель Оксана Самойлова в соцсетях сообщила, что вместе со своим мужем, рэпером Джиганом, она на некоторое время вернулась в Россию. При этом их четверо детей остались в Дубае.

«Как видите, никаких пальм на заднем фоне, а это значит, что мы дома, в Москве. Даже не знаю… Мы приехали без детей, ненадолго, решить кое-какие свои дела. Без детей я уже хочу обратно». Оксана Самойлова

Как отметила Оксана Самойлова, ей очень тоскливо на родине. Однако некоторые бизнес-вопросы не требует отлагательств. Заметим, что вскоре Самойлова снова улетела из страны. В «Телеграме» она поделилась снимками в купальнике из Дубая.

больше по теме Катание на верблюде и спортивных досках: Оксана Самойлова показала забавы своих детей в пустыне Модель находится с семьей в Дубае.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова больше месяца назад покинули Россию. В Дубае они поселились на роскошной двухэтажной вилле вместе с наследниками.

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