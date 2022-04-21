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«Как ни с кем другим»: принц Гарри рассказал об отношениях с Елизаветой II

На прошлой неделе герцоги Сассекские прибыли в Европу.

«Как ни с кем другим»: принц Гарри рассказал об отношениях с Елизаветой II
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Два года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. На прошлой недели они прибыли в Европу и навестили королеву.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

В своем новом интервью герцог Сассекский рассказал о подробностях встречи, а также о своих отношения с бабушкой, отметив, что они особые.

Принц Гарри с бабушкой
Принц Гарри и Елизавета II. Фото: Global Look Press

«Мне приятно было видеть ее. Она в отличной форме. У нас по-настоящему особые отношения. Ведь мы говорим о таких вещах, о которых она не может говорить ни с кем другим», — цитирует Гарри АВС.

Напомним, 21 апреля Елизавета II отмечает свое 96-летие. Накануне этого дня она уехала в Сандрингем, что в 110 милях к северу от Лондона.

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