«Как ни с кем другим»: принц Гарри рассказал об отношениях с Елизаветой II

Два года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. На прошлой недели они прибыли в Европу и навестили королеву.

В своем новом интервью герцог Сассекский рассказал о подробностях встречи, а также о своих отношения с бабушкой, отметив, что они особые.

«Мне приятно было видеть ее. Она в отличной форме. У нас по-настоящему особые отношения. Ведь мы говорим о таких вещах, о которых она не может говорить ни с кем другим», — цитирует Гарри АВС.

Напомним, 21 апреля Елизавета II отмечает свое 96-летие. Накануне этого дня она уехала в Сандрингем, что в 110 милях к северу от Лондона.

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