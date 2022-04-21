Анастасия Волочкова в одном боди расположилась под крылышком молодого бойфренда

Звезда сцены Анастасия Волочкова показала своего молодого бойфренда Дмитрия, которого потеряли из виду подписчики. В микроблоге балерина запостила новое фото, на котором уютно расположилась под крылышком у мужчины, позируя в одном боди.

Подписчикам артистки не впервой видеть ее в таком виде. Она не стесняется принимать гостей в нижнем белье, ходит так нередко по дому и даже позирует для фотоконтента в Сеть.

Напомним, с Дмитрием, который почти вдвое моложе нее, Волочкова начала встречаться вскоре после скандального расставания с банщиком Сергеем. Она искренне страдала после разрыва и долго молчала, почему их пути разошлись. Но в конце концов прокомментировала разлад.

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