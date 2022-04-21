В нижнем белье: раздетая Клава Кока в постели подразнила татуированного красавчика формами

Певица стремится радовать поклонников не только вокалом, но и внешним видом.

25-летняя певица Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, старается регулярно радовать фанатов музыкальными новинками. На этот раз она спела дуэтом с хип-хоп-исполнителем Владиславом Терентюком, наиболее известным под псевдонимом Soda Luv.

Более того, к премьере они подготовились основательно: сняли клип. Видео, в котором Клава Кока лежит в постели с татуированным красавчиком, она разместила у себя в микроблоге.

Клава Кока изящно возлегла в кровати рядом с парнем, подразнив его, а заодно и зрителей своими формами. Певица предстала в одном нижнем белье, но это ее давно не смущает: она стремится удивлять поклонников не только вокалом, но и внешним видом.

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