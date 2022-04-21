«Кто-то народный по званию пьет вино в Тель-Авиве»: Тина Канделаки – о сбежавших звездах

Как отметила телеведущая, некоторым из них надо равняться на музыканта Николая Расторгуева.

Телеведущая Тина Канделаки в «Телегаме» поделилась кадрами с концерта музыканта группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Как заметила Тина Канделаки, певец провел встречу с российскими ребятами, которые побывали на Украине. По ее словам, таких встреч еще впереди у музыканта будет много.

«А кто-то народный по званию или, по собственному мнению, пьет вино в Тель-Авиве». Тина Канделаки

Напомним, что из России в последнее время уехало несколько известных личностей. Причем именно в Израиль. Речь идет о певице Алле Пугачевой, телеведущем Максиме Галкине, юмористе Семене Слепакове. Постоянно барражирует между Россией и Израилем светская львица Ксения Собчак, которая уверяет, что колесит по странам Европы исключительно по работе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.