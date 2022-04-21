«Отдаю все, что могу»: принц Гарри признался, скучает ли он по отцу и брату, живя в США

Два года назад герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей.

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Европе после двухлетнего перерыва. В Лондоне семья навестила Елизавету II и принца Чарльза. Ранее сообщалось, что герцоги мило поболтали с Ее Величеством за чашкой чая.

В новом интервью принц Гарри признался, скучает ли он по отцу и брату, живя в Америке.

«В данный момент я стараюсь уделить как можно больше времени и отцу, и брату, чтобы они получили незабываемые впечатления на всю жизнь. сейчас все мое внимание посвящено им. А вскоре я уеду к своей семье, по которой уже очень скучаю», — цитирует Гарри АВС.

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Добавим, королевские эксперты отметили, что, исходя из слов Гарри, можно сделать вывод – в семье еще много проблем, о которых принц не хотел бы говорить.

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