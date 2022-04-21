«Как дома»: как изменилась жизнь принца Гарри в США

Два года назад герцоги Сассекские отказались исполнять королевские обязанности.

Апрель 2020-го стал поворотным для принца Гарри и Меган Маркл. Герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей и уехали строить новую жизнь в США.

На прошлой неделе Меган и Гарри приехали в Европу, впервые вместе после двухлетнего перерыва. В одном из интервью принц отметил, что за океаном чувствует себя как дома.

«Да, я чувствую себя как дома. Возможно, это странно звучит, но такова реальность. Мы продолжаем делать то, что делали и раньше, так что в этом плане для нас ничего не изменилось», — цитирует Гарри АВС.

больше по теме За чашкой чая: принц Гарри рассказал о здоровье Елизаветы II На прошлой неделе герцоги Сассекские пожаловали в Европу.

Напомним, в США герцоги Сассекские живут в Калифорнии. Летом 2020-го они купили там дом, а в начале июня 2021-го стали родителями во второй раз. В семье родилась дочь Лилибет Диана.

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