«Сила общественного мнения!»: Шукшина порадовалась отмене спектакля с Ауг в Москве

По словам актрисы, это случилось благодаря прежде всего неравнодушию россиян.

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» порадовалась, что спектакль с ее коллегой Юлией Ауг на сцене «Электротеатра Станиславский» был отменен.

«Сила общественного мнения! Самое главное, все происходит неимоверно быстро. Я только одно хочу сказать. Без вашей реакции, без ваших комментариев, быстрой активности, отправки писем и телеграмм чиновникам в Минкульт, театр, Госдуму, прокуратуру, СК ничего бы этого не было!» Мария Шукшина

Как отметила Мария Шукшина, она благодарна всем за неравнодушие, активную позицию и патриотизм. При этом заметила, что впереди много работы в информационном поле. Актриса выразила уверенность, что победа будет за Россией и ее гражданами.

Напомним, что спектакль «Сад» в «Электротеатре Станиславский» с Юлией Ауг в главной роли был отменен. Ранее эта актриса не раз негативно высказывалась о России и ее президенте.

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