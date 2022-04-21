Вдали от суеты: стало известно, как Елизавета II отметит свой день рождения

Британская королева Елизавета II отмечает свой день рождения. 21 апреля ей исполнилось 96 лет. Накануне праздника Ее Величество уехала из Виндзорского замка, где живет в последнее время.

В день рождения Елизавета II решила побыть вдали от суеты. Она отправилась в Сандрингем, что в 110 милях к северу от Лондона. Там будет организован обед для родных. А тем временем Букингемский дворец опубликовал в своих соцсетях свежее фото королевы. На снимке она позирует месте со своими пони. Об этом сообщает People.

Праздник по случаю дня рождения королевы и ее 70-летия правления Британией пройдет в начале лета. В честь торжества в Виндзорском замке пройдет мероприятие, в котором будут задействованы более тысячи артистов и 500 лошадей.

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