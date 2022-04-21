Спектакль с Юлией Ауг отменили: билеты на оскандалившуюся актрису были раскуплены все

Накануне в Москве был отменен спектакль «Сад» со скандально известной своими оскорблениями в адрес россиян актрисой Юлией Ауг. 51-летняя звезда кино и сцены скрылась в Эстонии, но решила подзаработать на Родине. Однако, бдительная общественность этого не позволила.

Как сообщает сайт Woman.ru со ссылкой на представителя актрисы, в зрительном зале ожидался аншлаг. Ничто не предвещало отмены спектакля, и сейчас «Электротеатр Станиславского» занимается возвратом средств людям.

Напомним, анонс спектакля с Ауг вызвал бурю негодований в Сети. Ей припомнили ее негативные отзывы о россиянах и затребовали отменить постановку. Это поддержали и многие звезды, в частности, Мария Шукшина и Марк Варшавер.

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