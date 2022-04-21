«Она просто глупа как пробка»: Оскар Кучера оценил странные высказывания Натальи Поклонской

По словам актера, природа в последнее время берет свое.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграме» нелестно отозвался о бывшем прокуроре Крыма и экс-депутате Государственной думы Наталье Поклонской.

Он напомнил, что в самое ближайшее время Наталью Поклонскую могут лишить государственных наград за ее неосторожные высказывания о символах Z и V.

«А по мне так наша няша не со зла. Она просто глупа как пробка, но оказалась в свое нужное время в нужном месте. Однако природа берет свое». Оскар Кучера

Ранее глава Комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов отмечал, что Наталья Поклонская может лишиться госнаград. Она в последнее время откровенно не поддерживает действия России на Украине.

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