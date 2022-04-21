Новости шоу-бизнеса: как изменился Галкин в Израиле, почему Хаматова на самом деле эмигрировала, что сказала в новом заявлении оскандалившаяся Лазарева

Какие события 20 апреля на сайте Teleprogramma.pro стали, по мнению читателей, важными — в нашем традиционном дайджесте новостей.

Сестра Фриске показала дочку

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья стала мамой впервые. Она не нарадуется своему счастью и старается разделить его с поклонниками. Накануне мамочка отметила 12 дней вместе с крохой и показала малышку Луну у себя в объятиях. Дочурку она нарядила в лиловый бодик.

Адвоката Галкина арестовали

Звездный адвокат Вадим Лялин, среди клиентов которого Максим Галкин, арестован, в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Правозащитника подозревают в делах, связанных с мошенничеством. Адвокатская палата приостановила статус Лялина.

Как роскошно живет Мария Шарапова во Флориде

Теннисистка Мария Шарапова объявила о своей беременности. Она давно проживает в Америке, с 208 года состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем популярного аукционного дома. Он и стал отцом ее будущего первенца.

Как обжилась Шарапова во Флориде, ни для кого не секрет. У нее роскошный особняк во Флориде. Его площадь 600 квадратных метров, а цена – 300 тысяч долларов. Также есть вилла в три этажа на берегу океана в Лос-Анджелесе, стоит она несколько миллионов долларов.

Галкин изменился в Израиле

Телеведущий Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой почти два месяца живет в Израиле. За это время шоумен заметно изменился. Он загорел, помолодел и лишился своей пышной кудрявой шевелюры, предпочтя очень короткую стрижку.

Почему Хаматова на самом деле эмигрировала

Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию, где у нее под Ригой собственный дом за 400 тысяч евро. Звезда театра и кино не скрывает своей антироссийской позиции, периодически подливая масла в огонь и оскандаливаясь все сильнее.

«Комсомольская правда» предполагает, что истинная причина бегства Хаматовой глубже, чем материальные цели. «Чем дальше, тем больше Хаматова становилась чужой среди своих. Возможно, все это и послужило настоящим поводом для эмиграции. Возможно, что-то другое. Более глубокое», — считает автор издания Константин Глыба.

Лазарева вновь сделала заявление

Телеведущая Татьяна Лазарева перебралась в Испанию на ПМЖ. Оттуда она поливает грязью Родину и россиян. За это армия ее хейтеров лишь увеличивается день ото дня. И она поспешила сделать заявление.

«Спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры» — написала в своем блоге Лазарева.

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