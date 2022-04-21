Дело случая: как Елизавета II взошла на престол 70 лет назад

Британской Елизавете II 21 апреля исполнилось 96 лет. Вот уже 70 из них она не покидает трон, который достался ей благодаря дяде.

Все дело в том, что когда будущей королеве исполнилось десять лет, ее дядя по отцовской линии Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. К слову, многие фанаты до сих пор проводят параллель в этой ситуации с историей принца Гарри и Меган Меган.

После того как Эдуард отрекся от трона, королем Великобритании стал его брат и отец принцессы Елизаветы Георг VI. Соответственно, после его смерти корона перешла Елизавете.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.