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Дело случая: как Елизавета II взошла на престол 70 лет назад

21 апреля Ее Величество отмечает свой 96-й день рождения.

Дело случая: как Елизавета II взошла на престол 70 лет назад
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Британской Елизавете II 21 апреля исполнилось 96 лет. Вот уже 70 из них она не покидает трон, который достался ей благодаря дяде.

Елизавета II
Елизавета II с родителями. 1930 год. Фото: Global Look Press

Все дело в том, что когда будущей королеве исполнилось десять лет, ее дядя по отцовской линии Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. К слову, многие фанаты до сих пор проводят параллель в этой ситуации с историей принца Гарри и Меган Меган.

Елизавета II
Елизавета II. 1952 год. Фото: Global Look Press

После того как Эдуард отрекся от трона, королем Великобритании стал его брат и отец принцессы Елизаветы Георг VI. Соответственно, после его смерти корона перешла Елизавете.

Елизавета II
Елизавета II. 1953 год. Фото: Global Look Press

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