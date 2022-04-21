Мешки под глазами, морщины, размазанная косметика: постаревшая Барановская показала себя на честном селфи

Телеведущей 37-й год, и она не стремится выглядеть моложе.

Звезда экрана и радиоведущая Юлия Барановская грядущим летом отметит свой 37-й день рождения. Девушка не стремится молодиться, отрицает пластическую хирургию и решила стареть естественным образом. И у нее это получается. На новом селфи она показала себя без прикрас.

Позируя в кровати, на которой она прилегла отдохнуть с младшим сыном от Андрея Аршавина, телеведущая запечатлелась с мешками под глазами и морщинками, испещрившими нижние веки. Косметика размазалась, но девушка не стала ничего с ней делать, показавшись перед камерой как есть.

Надо отдать должное Барановской, потому что не многие звезды могут вот так запросто показать себя в домашней атмосфере, без макияжа, прически и фильтров.

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