Вот это прогиб! Каролина Севастьянова заставила всех ахнуть, показав растяжку в оверсплите

Каролина Севастьянова десять лет назад завершила профессиональную карьеру в художественной гимнастике, перед этим победив на Олимпиаде в Лондоне. В командном многоборье красотка взяла «золото» и, удовлетворившись достижениями, стала налаживать личную жизнь.

До сих пор Севастьянова старается поддерживать свою растяжку в форме и регулярно посещает спортзал. На новом фото гимнастка заставила всех ахнуть, показав подвесной оверсплит – шпагат с прогибом, угол которого превышает 180 градусов.

К слову, Севастьянова даже в шоу «Звезды в Африке» в Лимпопо не забывала о тренировках. Чувство голода для нее не страшно, ведь как истинная чемпионка она знает не понаслышке, как важно преодолевать себя.

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