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Новый источник доходов: Пугачеву и Галкина позвали сниматься в реалити-шоу в Израиле

73-летняя примадонна получила предложение о работе.

Новый источник доходов: Пугачеву и Галкина позвали сниматься в реалити-шоу в Израиле
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Уже почти два месяца Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле. Они нашли виллу на Средиземном море в поселке Кесария и обосновались в ней надолго, как минимум до середины июня.

Сначала многие переживали, что Галкин не сможет обеспечивать семью из-за невостребованности на чужбине. Но в начале лета у главы семьи запланирован концертный тур по Земле обетованной, так что доход будет. Кроме того, у Аллы Пугачевой появилась возможность тоже подзаработать. Ей с мужем предложили вести реалити-шоу «Русский ниндзя» на местном телевидении.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: соцсети

Пока неизвестно, приняла ли предложение легендарная артистка, пишет «Комсомольская правда». Во всяком случае, каким будет решение, мы вскоре узнаем.

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