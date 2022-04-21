«Мужские отношения»: Курбан Омаров похвастался достижением сына

Старший сын Курбана Омарова – 14-летний Омар Омаров несколько лет назад увлекся боксом. Занятия перешли на профессиональный уровень и теперь Омар выступает на соревнованиях.

Накануне бизнесмен рассказал в своей соцсети об успехах сына.

«У нас с ним мужские отношения. Пригласил меня на серьезный чемпионат — первенство Москвы по боксу. Вышел в полуфинал. Молодец пацан, всегда такой уверенный, спокойный. Тихо делает свою работу», — написал Омаров.

Напомним, ранее Курбан поведал, что Омар решил заняться бизнесом. Для этого его мама и бывшая жена Омарова Алла открыла ИП. Подросток с воодушевлением стал изучать работу популярных маркетплейсов и уже заработал первые деньги.

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