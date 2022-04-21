«Какая несправедливость»: Рената Литвинова возмутилась, что Чулпан Хаматовой не дали «Золотую маску»

Вручение «Золотой маски» накануне в Москве вызвало негодование у сбежавшей из страны Ренаты Литвиновой. Отсиживающаяся в Париже актриса следила за церемонией и по ее итогам написала у себя в Telegram, что ей обидно.

«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев» (на сцене Театра Наций) — не получил ничего на пресловутой «Золотой маске» — какая несправедливость и даже подлость — не давать «по указке» одним из лучших — и режиссеру и актерам — я говорю и о Чулпан и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища- собирать послушных прежде всего?» — вопрошает сбежавшая из страны актриса.

Почему Литвинова была уверена, что Хаматовой и Херманису дадут награду, неизвестно. Ведь на премию претендуют не менее, а даже более, судя по решению компетентного жюри, работы и артисты.

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