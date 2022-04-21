На полмиллиона: подругу Ксении Собчак обокрали на Рублевке

Лучшую подругу Ксении Собчак обокрали на Рублевке. Дизайнер ювелирных украшений Яна Расковалова лишилась пары бутылок вина стоимостью полмиллиона рублей.
О пропаже она узнала случайно. Вечерком с мужем они решили откупорить коллекционное Шато Петрюс 1981 года. Но на месте напитка не обнаружили. И еще одной бутылки не досчитались. Ущерб пара оценила в полмиллиона рублей и обратилась в полицию.
Под подозрение попал экс-домработник, который уволился из особняка месчц назад. На него правоохранители быстро вышли и вручили подписку о невыезде на время разбирательства, сообщает Пятый канал.
Яна Расковалова известна тем, что в колье ее дизайна на красной дорожке появилась голливудская звезда Дженифер Лоуренс . среди клиентов россиянки также – Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова, Ксения Собчак. С последней, к слову, они лучшие подруги.
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