«Нет случайно желания?»: Ягудин раскритиковал Трусову за ее планы

На Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебряную медаль в женском одиночном катании. При этом она стала первой в истории этого вида спорта, которой удалось выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе.

Теперь же Трусова намерена отточить пятерной прыжок. Однако ее желание раскритиковал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. По его словам, для начала надо научиться безошибочно делать тройные и четверные аксели.

«А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, тогда все нормально», — написал Ягудин в соцсети.

Напомним, на днях в Москве прошло гала-шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой с участием лучших фигуристов и участников «Ледникового периода». Ягудин, произнося речь в честь заслуженного тренера, не смог сдержать слез.

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